به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، هیثم الخزعلی کارشناس امور امنیتی و راهبردی تاکید کرد، حملات موشکی ایران که عمق اراضی اشغالی و شمال آن را هدف قرار داد بیانگر آمادگی محور مقاومت برای مقابله با هر تنشی است.

وی افزود، یکی از مهم ترین پیام های این واکنش قاطع تثبیت معادله بازدارندگی جدید است مبنی بر این که هر تجاوزی علیه مقاومت لبنان یا غیر از آن با واکنش مستقیم علیه عمق اراضی اشغالی رو به رو می شود.

الخزعلی تصریح کرد، این حملات موشکی موفق شد شدت تجاوزات رژیم صهیونیستی که با حمایت تمام قد آمریکا و کشورهای ناتو انجام می شود را کاهش داده و مهار کند.

وی گفت، ایران این پیام را مخابره کرده است که برای هر درگیری جدیدی آماده است و به مذاکرات ناعادلانه تن نمی دهد. نتایج این حملات موشکی کاملا به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و بیانگر آمادگی این کشور است.