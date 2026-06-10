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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

حملات صبحگاهی رژیم صهیونیستی به لبنان 

حملات صبحگاهی رژیم صهیونیستی به لبنان 

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن نقض مکرر توافق آتش بس در لبنان، از صبح امروز حملات جدیدی را علیه مناطق مختلف در این کشور آغاز کرده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملاتی را به منطقه طیردبا واقع در استان صور در جنوب لبنان انجام داد.

منابع خبری همچنین از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های النبطیه الفوقا، حبوش و کفررمان در جنوب لبنان خبر دادند.

این حملات در حالی انجام می شود که روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی صراحتاً اذعان دارد هیچ راه‌حل صددرصدی برای مقابله با پهپادهای انفجاری حزب‌ الله وجود ندارد.

این رسانه افزود که این پهپادها همچنان هزینه‌ای سنگین و خونین بر ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کنند.

شب گذشته حزب ‌الله لبنان اعلام کرد که عصر دیروز تجمعی از خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک القوزح در جنوب لبنان با چندین موشک هدف قرار داده است.

کد مطلب 6855852

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      این کارها درست نیست
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با حمایت کامل کشورهای تروریستی آمریکا واروپا جنایت می کند هیچکس هم عین خیالش نیست

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