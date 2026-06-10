اذعان ارتش صهیونیستی به بمباران صور و مناطق جنوبی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که حملاتی را علیه شهر صور و دیگر مناطق جنوب لبنان انجام داده است.

ارتش اشغالگر اضافه کرد، شش نقطه در شهر صور هدف حملات هوایی قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی در حالی که مناطق مسکونی و غیرنظامی جنوب لبنان را با هدف غیر قابل سکونت کردن این منطقه بمباران می کند مانند همیشه مدعی شد که زیر ساخت های حزب الله را هدف قرار داده است.

رسانه های لبنانی نیز به کمربند آتشی که رژیم صهیونیستی در منطقه کفررمان واقع در نبطیه ایجاد کرده اشاره کردند.

پیشتر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله «المساکن» در شهر صور دستکم ۱۱نفر به شهادت رسیده و ۴۴ نفر نیز زخمی شدند که شماری از آنها کودک و زن هستند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان وجود دارد.