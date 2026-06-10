هاآرتص: ایران به دنبال تحمیل معادله جدید بر اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از یک افسر ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که ایران به تدریج در حال تحمیل معادله «وحدت ساحات» بر رژیم صهیونیستی است و به این ترتیب آزادی عمل اسرائیل ممکن است آسیب ببیند.

هاآرتص به نقل از منابع امنیتی تصریح کرد که در ارتش رژیم صهیونیستی هشدارهایی مطرح شده مبنی بر این که ادامه سیاست فعلی ممکن است منجر به فرسایش بازدارندگی اسرائیل شود.

روزنامه صهیونیستی با اشاره به اینکه ایرانی‌ها در ایجاد یک معادله جدید موفق هستند، تصریح کرد که در این صورت هر اقدامی در لبنان به عنوان بخشی از یک نبرد واحد ارزیابی خواهد شد.

این منبع رسانه‌ای صهیونیستی اذعان کرد که اگر ایران اصل یکپارچگی جبهه‌ها را تثبیت کند، تل آویو در استفاده مستقل و سریع از زور در لبنان و سایر جبهه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.