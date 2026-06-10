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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

هاآرتص: ایران به دنبال تحمیل معادله جدید بر اسرائیل است

هاآرتص: ایران به دنبال تحمیل معادله جدید بر اسرائیل است

یک روزنامه صهیونیستی نوشت که ایران در تحمیل معادله «وحدت ساحات» بر تل‌آویو موفق عمل کرده که باعث محدودیت در آزادی عمل ارتش اسرائیل می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از یک افسر ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که ایران به تدریج در حال تحمیل معادله «وحدت ساحات» بر رژیم صهیونیستی است و به این ترتیب آزادی عمل اسرائیل ممکن است آسیب ببیند.

هاآرتص به نقل از منابع امنیتی تصریح کرد که در ارتش رژیم صهیونیستی هشدارهایی مطرح شده مبنی بر این که ادامه سیاست فعلی ممکن است منجر به فرسایش بازدارندگی اسرائیل شود.

روزنامه صهیونیستی با اشاره به اینکه ایرانی‌ها در ایجاد یک معادله جدید موفق هستند، تصریح کرد که در این صورت هر اقدامی در لبنان به عنوان بخشی از یک نبرد واحد ارزیابی خواهد شد.

این منبع رسانه‌ای صهیونیستی اذعان کرد که اگر ایران اصل یکپارچگی جبهه‌ها را تثبیت کند، تل آویو در استفاده مستقل و سریع از زور در لبنان و سایر جبهه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6856002

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