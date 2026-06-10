به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند، ارتش رژیم صهیونیستی به نظامیان خود در لبنان ابلاغ کرده در نفربرهای زرهی نخوابند.

این دستورالعمل ارتش رژیم صهیونیستی خطاب به اشغالگران در لبنان بعد از وقوع 2 عملیات موفقیت آمیز حزب الله با استفاده از پهپادهای انتحاری ابلاغ شده است. در این عملیات ها 2 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و شش تن دیگر زخمی شده اند.

حزب الله لبنان روز گذشته ویدئوی یکی از حملات پهپادی خود را علیه نظامیان صهیونیست منتشر کرد که در آن پهپاد انتحاری به یکی از تجهیزات جنگ رژیم صهیونیستی در نزدیکی منطقه یحمر الشقیف واقع در جنوب این کشور اصابت می کند.

در این ویدئو مشخص است که پهپاد انتحاری حزب الله بعد از رصد و زیر نظر گرفتن نظامیان صهیونیست تجهیزات لوجستیکی آنها را که برای انتقال سوخت به تانک ها و خودروهای زرهی به کار می رفت هدف قرار می دهد.