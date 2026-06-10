به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ابراهیم السراج تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد، پاسخ موشکی اخیر ایران باعث شده رژیم صهیونیستی در برابر چالش های امنیتی گسترده ای قرار گرفته و نسبت به گسترش دامنه درگیری ها نگران شود.

وی اضافه کرد، تحولات اخیر به جبهه لبنان که یکی از جبهه های درگیری به شمار می رود مربوط می شود. تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به ویژه علیه مناطق جنوبی لبنان باعث شده شرایط به سمت تنش های بیشتر سوق پیدا کند به همین دلیل محور مقاومت دست به کار شد.

السراج تصریح کرد، یمن نیز رژیم صهیونیستی را از طریق دریای سرخ تهدید کرده و از این اهرم راهبردی در معادلات نبرد استفاده می کند. جمهوری اسلامی ایران از اهرم های راهبردی در چارچوب مهار رژیم صهیونیستی و تجاوزات نظامی آن بهره می برد.

وی گفت، پاسخ اخیر ایران نه تنها پیام های نظامی دارد بلکه در تقویت بازدارندگی منطقه ای و بازتعریف چارچوب درگیری با رژیم صهیونیستی تأثیر گذار است.