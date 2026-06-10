جلالی پور: بیش از ۵۰ میلیارد تومان حق بیمه مددجویان گیلانی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی‌پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران و در آستانه روز خانواده و تکریم بازنشستگان، با اشاره به اقدامات این نهاد برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در بین مددجویان اظهار کرد: به منظور توانمندسازی و تحقق درآمد پایدار مددجویان، حق بیمه اجتماعی بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت به سازمان تأمین اجتماعی به طور ماهیانه پرداخت می‌گردد.

وی با بیان اینکه با پرداخت حق بیمه اجتماعی، مددجویان می‌توانند از مزایای بازنشستگی، فوت، بازماندگی و ازکارافتادگی برخوردار شوند، افزود: طی سال گذشته ۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حق بیمه اجتماعی مددجویان تحت حمایت مشمول این طرح به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان تصریح کرد: بیمه اجتماعی شامل سه نوع بیمه اعم از طرح‌های اشتغال و خودکفایی در قالب صاحبان حرفه و مشاغل آزاد یارانه‌ای، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار یارانه‌ای و بیمه اجتماعی مددجویان (حرف و مشاغل آزاد غیر یارانه‌ای) است.

جلالی‌پور با بیان اینکه شرایط دریافت مستمری بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال سن و مردان ۶۲ سال سن با سابقه پرداخت حق بیمه حداقل ۱۵ سال است، گفت: در سال گذشته ۸۲ نفر از بیمه‌شدگان از مزایای دریافت مستمری، بازنشستگی و مستمری برای بازماندگان و ازکارافتادگی بهره‌مند شده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته تعداد ۱۳۶ نفر از مددجویان نیز مشمول بازنشستگی صندوق روستائیان و عشایر شدند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۷۷ نفر از مددجویان روستایی مشمول طرح بیمه روستائیان و عشایر هستند که طی سال گذشته بالغ بر ۷۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در این خصوص واریز شد.