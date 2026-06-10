بسکتبال با ویلچر مردان ایران صاحب سهمیه جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مرحله گروهی رقابت های انتخابی قهرمانی جهان، امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) در سوفانبوری تایلند برابر تیم ملی لهستان برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران با نتیجه ۸۱ بر ۵۹ برابر حریف به برتری دست یافتند. پیش از این شاگردان بهروز سلطانی در مصاف با سنگال و برزیل به ترتیب صاحب برتری ۷۷ بر ۲۴ و ۷۵ بر ۶۳ شده بودند.

با این سه برد، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در صدر جدول رده بندی گروه B مقدماتی ایستاد. بر همین اساس و به دلیل نبود تیم چهارم در رده بندی گروه A، بدون بازی پلی آف، این تیم سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را به صورت مستقیم کسب کرد.

محسن طلوعی، امیررضا احمدی، ابوالفضل جلائی، امید هادی اظهر، رضا نیک سیرت، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده، وحید سعادت پور، مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی و محمدطاها یار محمدی ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران را در رقابت های انتخابی جهان تشکیل می دهند. این تیم با هدایت بهروز سلطانی عازم تایلند شده است.

چهار تیم از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر تایلند سهمیه مسابقات جهانی را کسب می کنند که سهمیه اول به ایران اختصاص یافت.

مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به میزبانی کانادا برگزار می شود. این رقابت ها اولین گام برای کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است.