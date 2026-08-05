بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری اردوهای آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان (۱۸ تا ۲۸ شهریور- کانادا) گفت: تمرینات مان را در شرایطی دنبال می کنیم که علاوه بر بازیکنان داخلی، تمام لژیونرهای مان را هم در اختیار داریم. این باعث شده که تمرینات با کیفیت مناسبی پیگیری شود و به اهداف مان برای آماده سازی نزدیک تر شویم.

وی در مورد چگونگی پیگیری برنامه های تمرینی تا زمان اعزام به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در کانادا تصریح کرد: تمرینات مان را به صورت داخلی دنبال می کنیم. البته از ترکیه دعوتنامه ای برای حضور در تورنمنت بین المللی این کشور دریافت کرده ایم که تیم های میزبان، هلند و لهستان هم در آن حضور دارند. این تیم ها همگی صاحب سهمیه جهانی هستند و رقابت با آنها می تواند به آماده سازی بهتر بازیکنان مان پیش از حضور در مسابقات کمک کند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر خاطرنشان کرد: در تدارک حضور در این تورنمنت هستیم به خصوص که مسابقات و دیدارهای تدارکاتی دیگری هم پیش بینی نشده است. البته علاوه بر این، اعضای تیم باید برای گذارندن مراحل صورویزای کانادا، یک سفر دیگر هم به ترکیه داشته باشند. احتمالا این سفر قبل از حضور در تورنمنتی که به ان دعوت شده ایم، انجام می شود.

سلطانی با تاکید بر اهمیت مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به لحاظ اینکه اولین مرحله از مسابقات گزینشی پارالمپیک ۲۰۲۸ به حساب می آید، گفت: البته در این رقابت ها سهمیه مستقیم برای بازی های پارالمپیک توزیع نمی شود. در این رقابت ها سهمیه قاره ها مشخص می شود سپس با برگزاری مسابقات قاره ای، نمایندگان هر قاره برای حضور در بازی های ۲۰۲۸ تعیین خواهند شد.

وی با یادآوری کاهش تیم های حاضر در پارالمپیک از 12 به 8 تیم که باعث تغییر مسیر رسیدن به پارالمپیک شده است، گفت: در گذشته سهمیه قاره ها مشخص بود، هر قاره به نسبت سطح و قدرتی که در این رشته داشت، صاحب سهمیه برای پارالمپیک می شد و بر همین اساس در سال قبل از پارالمپیک، تیم ها در رقابت های قاره ای خود برای کسب سهمیه رقابت می کردند اما کسب سهمیه برای این دوره پیچیده تر شده است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در پایان مسابقات قهرمانی جهان که با حضور ۱۶ تیم برگزار می شود، تیم های اول تا چهارم باتوجه به اینکه نماینده کدام قاره هستند، هر کدام، یک سهمیه پارالمپیک برای قاره خود کسب می کنند. به طور مثال اگر ایران جزو ۴ تیم اول شود، یک سهمیه برای قاره آسیا و اقیانوسیه کسب می کند. بر اساس این سهمیه، تیم قهرمان در مسابقات آسیا و اقیانوسیه که سال قبل از پارالمپیک برگزار می شود، به سهمیه دست پیدا می کند. حالا اگر آسیا و اقیانوسیه در قهرمانی جهان، ۲ تیم در چهار تیم اول داشته باشد، ۲ تیم اول مسابقات آسیا و اقیانوسیه صاحب سهمیه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه مستقیمی که بسکتبال با ویلچر ایران می تواند برای بازی های پارالمپیک کسب کند از حضور در رقابت های قهرمانی اسیا - اقیانوسیه۲۰۲۷ به دست می اید. ایران، ژاپن و استرالیا تیم هایی هستند که می توانند در مسابقات قهرمانی جهان، قاره آسیا را صاحب سهمیه قاره ای برای پارالمپیک کنند. امیدوارم هر سه تیم بتوانیم با بهترین عملکرد ممکن، بیشترین سهمیه قاره ای برای آسیا کسب کنیم.

سلطانی تصریح کرد: بسکتبال با ویلچر ایران در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ حضور نداشت. امید زیادی داریم که بتوانیم برای پارالمپیک ۲۰۲۸ سهمیه بگیریم و به این بازی ها بازگردیم. تلاش مان این است که با کسب سهمیه قاره‌ای در مسابقات قهرمانی جهان، اولین گام برای ورود دوباره به این بازی‌ها را برداریم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با یادآوری همگروهی تیمش با آلمان، مراکش و کانادا در گروه D مسابقات قهرمانی جهان گفت: قطعا آنالیز خوبی نسبت به حریفان خواهیم داشت و مسیر صعود به مراحل بعدی را بررسی می کنیم. امیدوارم اتفاقات خوبی برای مان رقم بخورد و به اهدافی که داریم، دست یابیم.