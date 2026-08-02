رقابت تیم ملی بسکتبال با ویلچر با تیم های جهانی در تورنمنت ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران از حضور در آخرین مرحله رقابت های انتخابی قهرمانی جهان که خردادماه گذشته به میزبانی تایلند برگزار شد، با کسب ۳ برد متوالی برابر سنگال، برزیل و لهستان و صدرنشینی در گروه A صاحب سهمیه جهانی شد. بر این اساس، این تیم این روزها در حال آماده سازی برای حضور در این رقابت ها است.

پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان اما تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران بر اساس دعوتنامه دریافتی از ترکیه، در تورنمنت بین المللی به میزبانی این کشور شرکت می کند. ترکیه، هلند و لهستان که در مسابقات قهرمانی جهان حضور دارند، تیم های حاضر درتورنمنت ترکیه هستند.

تورنمنت بسکتبال با ویلچر ترکیه طی روزهای ۲۹ مردد تا ۳ شهریور به میزبانی استانبول برگزار خواهد شد.