به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران هفته گذشته از حضور در آخرین مرحله رقابت های انتخابی قهرمانی جهان که به میزبانی تایلند برگزار شد، به یکی از ۴ سهمیه توزیعی برای این مسابقات در سال جاری میلادی دست یافت. بر این اساس، قرعه کشی مسابقات قهرمانی جهان برای تعیین گروه بندی ۱۶ تیم شرکت کننده و از جمله ایران انجام شد و طی آن تیم ملی ایران در گروه D با مراکش، آلمان و کانادا همگروه شد.

بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد شاگردانش در سه دیدار برگزار شده برای کسب سهمیه جهانی، حریفان آنها در مسابقات قهرمانی جهان و همچنین چگونگی کسب سهمیه برای حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ توضیح داد.

وی با اشاره به تیم هایی که ملی پوشان بسکتبال با ویلچر در رقابت های انتخابی تایلند با آنها روبرو شد، گفت: در اولین رقابت مقابل سنگال ظاهر شدیم، مقابل این تیم خیلی خوب بودیم چون از انسجام کامل تیمی برخوردار بودیم، اینگونه با اختلاف خوبی نماینده آفریقا را شکست دادیم و آماده دیدرا برابر برزیل شدیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ادامه داد: برزیل با سابقه و تجربه تیمی خوبی که در بسکتبال با ویلچر دارد به مراتب برای ما حریف قوی تری نسبت به نماینده آفریقا بود. با این حال برزیل را هم با مدیریت خوبی که در جریان بازی داشتیم، شکست دادیم. از تمام پتانسیل خود برای آن بازی استفاده کردیم و نتیجه قابل قبول به دست آوردیم.

سلطانی با یادآوری اینکه لهستان سومین حریف تیم بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات انتخابی جهان بود، یادآور شد: لهستان تیم صاحب نام و صاحب کسب در بسکتبال با ویلچر اروپا و جهان بود. دیدار با این تیم برای مان اهمیت زیادی داشت چراکه با غلبه بر لهستان، سهمیه جهانی ما قطعی می شد. بر همین اساس بسیار بازی نزدیکی با این تیم داشتیم. در زمان هایی لهستان و در زمان هایی هم ما برتری با ما بود. از کوارتر دوم جریان بازی را به طور کامل در اختیار گرفتیم و با اختلاف خوب لهستان را شکست دادیم و سهمیه جهانی را گرفتیم.

وی با یادآوری اینکه بلافاصله بعد از مشخص شدن چهار تیم صعود کننده به رقابت های قهرمانی جهان و کامل شدن ترکیب ۱۶ تیمی این رقابت ها، فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر قرعه کشی مسابقات را انجام داد و بر اساس آن، ایران در گروه چهارم با مراکش، المان و کانادا همگروه شد، در مورد این گروه بندی گفت: در مسابقات جهانی هیچ گروه و حریفی آسان نیست. به این موضوع آگاه هستیم و سعی کردیم به بازیکنان هم همین تفکر را القا کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با بیان اینکه بلافاصله بعد از بازگشت و یک استراحت کوتاه برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می شویم، خاطرنشان کرد: با تیمی آماده و با حضور لژیونرها برای حضور در مسابقات آماده می شویم. قطعا آنالیز خوبی نسبت به حریفان خواهیم داشت و مسیر صعود به مراحل بعدی را بررسی می کنیم. امیدوارم اتفاقات خوبی برای مان رقم بخورد و به اهدافی که داریم، دست یابیم.

سلطانی در مورد تاثیر رقابت های قهرمانی جهان بر سهمیه های توزیع شده برای بازی های پارالمپیک نیز گفت: تعداد تیم های حاضر در پارالمپیک ۲۰۲۸ نسبت به پارالمپیک قبل از ۱۲ به ۸ تیم کاهش یافته است. همین باعث شده فدراسیون جهانی مسیر رسیدن به پارالمپیک را تغییر بدهد. در گذشته سهمیه قاره ها مشخص بود، هر قاره به نسبت سطح و قدرتی که در این رشته داشت، صاحب سهمیه برای پارالمپیک می شد و بر همین اساس در سال قبل از پارالمپیک، تیم ها در رقابت های قاره ای خود برای کسب سهمیه رقابت می کردند اما کسب سهمیه برای این دوره پیچیده تر شده است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در پایان مسابقات قهرمانی جهان که با حضور ۱۶ تیم برگزار می شود، تیم های اول تا چهارم باتوجه به اینکه نماینده کدام قاره هستند، هر کدام، یک سهمیه پارالمپیک برای قاره خود کسب می کنند. به طور مثال اگر ایران جزو ۴ تیم اول شود، یک سهمیه برای قاره آسیا و اقیانوسیه کسب می کند. بر اساس این سهمیه، تیم قهرمان در مسابقات آسیا و اقیانوسیه که سال قبل از پارالمپیک برگزار می شود، به سهمیه دست پیدا می کند. حالا اگر آسیا و اقیانوسیه در قهرمانی جهان، ۲ تیم در چهار تیم اول داشته باشد، ۲ تیم اول مسابقات آسیا و اقیانوسیه صاحب سهمیه می شوند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ادامه داد: به تیم های چهارم تا هشتم مسابقات جهانی هم فرصت حضور در مسابقات انتخابی داده می شود. بعد از رقابت های قاره ای، مسابقات دیگری برای توزیع سهمیه های باقی مانده برگزار می شود و باید در آن رویداد برای کسب سهمیه تلاش کرد.

بهروز سلطانی در پایان در مورد هدفگذاری تیمش برای مسابقات قهرمانی جهان گفت: هدف اصلی ما رسیدن به جمع ۴ تیم برتر و کسب یکی از سکوهای مسابقات قهرمانی جهان است و با همین هدف تمرینات و اردوها را دنبال می کنیم.