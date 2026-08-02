اعلام برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان طی روزهای ۱۸ تا ۲۸ شهریور به میزبانی کانادا برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران یکی از ۱۶ تیم حاضر در این دوره رقابت هاست که بر اساس قرعه کشی انجام شده، در گروه D مرحله مقدماتی با تیم های مراکش، آلمان و کانادا همگروه شده است.

بر اساس زمان بندی اعلام شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان، آلمان نخستین حریف ملی پوشان ایران دراین دوره مسابقات است. آنها در روز دوم استراحت دارند سپس به ترتیب با مراکش و کانادا دیدار می کنند.

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است:

چهارشنبه ۱۸ شهریور

* ایران - آلمان

جمعه ۲۰ شهریور

* ایران - مراکش

شنبه ۲۱ شهریور

* ایران - کانادا

بسکتبال با ویلچر ایران از حضور در آخرین مرحله رقابت های انتخابی قهرمانی جهان که خردادماه گذشته در تایلند برگزار شد، سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد. این رقابت ها اولین مرحله از مسابقات گزینشی پارالمپیک ۲۰۲۸ به حساب می آید.