۱۱ تن مرغ دولتی برای تنظیم بازار در شهرستان عسلویه توزیع شد

رامین پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و با پیگیری‌های انجام شده از سوی فرماندار محترم شهرستان، طی روزهای گذشته ۱۱ تن مرغ دولتی با نرخ مصوب از طریق عاملان توزیع در نقاط مختلف شهرستان عسلویه عرضه شده است.

وی افزود: تأمین و توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب از جمله برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت مردم و ایجاد تعادل در بازار است و در همین راستا توزیع مرغ دولتی در شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی عسلویه با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه‌های گذشته گفت: پیش از این نیز اقلام اساسی از جمله روغن و شکر با نرخ مصوب دولتی در سطح شهرستان توزیع شده بود که با استقبال مناسب شهروندان مواجه شد.

پرنیان تأکید کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را به‌ صورت مستمر رصد کرده و در صورت نیاز، برنامه‌های تنظیم بازار را ادامه خواهد داد.