سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شایعه مجازی که این روزها درباره یوپلنگ هلیا پخش شده است، تاکید کرد: خبر زایمان این یوز کذب است.

وی افزود: این یوز آخرین بار حدود دو سال قبل باردار شد و بیش از یک سال قبل پنج توله به دنیا آورد و از آن زمان زایمانی نداشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: از پنج توله یوز هلیا دو توله در تصادف با خودروهای عبوری تلف شدند و سه توله این یوز باقی است.

یوسف پور با بیان اینکه این یوز به همراه سه توله اش در منطقه یوزکنام ابریشم در استان سمنان دیده شده است، گفت: خبر زایمان جدید این یوز کاملاً کذب است.

وی همچنین از رسانه ها درخواست کرد که به شایعات توجه نکرده و اخبار رسمی را از مراجع رسمی و موثق و سازمان حفاظت محیط زیست دنبال کنند.

گفتنی است استفاده نادرست از واژگان در تیتر یکی از خبرگزاری های استان سمنان تحت عنوان خانواده جدید یوزپلنگ هلیا، اول بار این تصور را ایجاد کرد که امکان دارد هلیا زایمان کرده باشد و فعالان مجازی نیز تا جای امکان این خبر نادرست را نشر دادند.

یوزپلنگ هلیا هم اکنون سه توله یک و نیم ساله دارد و زمانی که در کنار جاده اصلی کریدور تهران- مشهد در میامی و میاندشت و ... دیده می شود مسئولان محیط زیست بلافاصله اقدام به پایش فیزیکی مسیر می کنند تا نگذارند این یوز دچار خطر شود.