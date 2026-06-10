به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از پروژه احداث کمربندی دیلم گفت: این پروژه با هدف حذف گره‌های ترافیکی و افزایش ایمنی تردد در یکی از محورهای مهم استان، با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های فنی واصله، در حال حاضر پروژه با تمرکز بر عملیات زیرسازی و خاکبرداری در مسیر، به پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی دست یافته است.

عارف زاده بیان کرد: با توجه به ماهیت فنی پروژه، هم‌اکنون جبهه‌های مختلف کاری از جمله عملیات خاکبرداری مسیر، دکاپاژ، بارریزی محور، آماده‌سازی بستر تقویتی و اجرای لایه‌های سابگرید با بهره‌گیری از ناوگان مجهز ماشین‌آلات راه‌سازی در حال پیشروی است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: استقرار ماشین‌آلات سنگین شامل لودرها، بیل‌های مکانیکی، گریدرها و تجهیزات جانبی نظیر بچینگ در کارگاه، بستر مناسبی را برای افزایش شتاب عملیات اجرایی فراهم کرده است.

عارف زاده در پایان گفت : مجموعه راه و شهرسازی استان با نظارت مستمر و پشتیبانی‌های لازم، تمام تلاش خود را برای تداوم این روند اجرایی و بهره‌برداری از این محور مهم به کار خواهد بست.