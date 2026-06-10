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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

عارف زاده: اجرای پروژه کمربندی دیلم تسریع می‌شود

عارف زاده: اجرای پروژه کمربندی دیلم تسریع می‌شود

بوشهر- معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به فعال بودن جبهه‌های کاری پروژه احداث کمربندی دیلم، از دستیابی این پروژه به پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از پروژه احداث کمربندی دیلم گفت: این پروژه با هدف حذف گره‌های ترافیکی و افزایش ایمنی تردد در یکی از محورهای مهم استان، با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های فنی واصله، در حال حاضر پروژه با تمرکز بر عملیات زیرسازی و خاکبرداری در مسیر، به پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی دست یافته است.

عارف زاده بیان کرد: با توجه به ماهیت فنی پروژه، هم‌اکنون جبهه‌های مختلف کاری از جمله عملیات خاکبرداری مسیر، دکاپاژ، بارریزی محور، آماده‌سازی بستر تقویتی و اجرای لایه‌های سابگرید با بهره‌گیری از ناوگان مجهز ماشین‌آلات راه‌سازی در حال پیشروی است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: استقرار ماشین‌آلات سنگین شامل لودرها، بیل‌های مکانیکی، گریدرها و تجهیزات جانبی نظیر بچینگ در کارگاه، بستر مناسبی را برای افزایش شتاب عملیات اجرایی فراهم کرده است.

عارف زاده در پایان گفت : مجموعه راه و شهرسازی استان با نظارت مستمر و پشتیبانی‌های لازم، تمام تلاش خود را برای تداوم این روند اجرایی و بهره‌برداری از این محور مهم به کار خواهد بست.

کد مطلب 6855844

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