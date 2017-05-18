اتمام قطعه اول باند دوم محور سمنان – فیروزکوه تا شهریور ماه

عبدالمجید نژاد صفوی با اشاره به سفر صبح امروز امینی معاون اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی به اشتان و بازدید وی از قطعه اول باند دوم محور سمنان – فیروزکوه، ضمن نوید اینکه این پروژه تا شهریور ماه سال ۹۶ به پایان خواهد رسید، افزود: این مقام مسئول در وزارت راه همچنین از پروژه گرمسار – سیمین دشت – فیروزکوه در حوزه استان سمنان بازدید و در رابطه با تسریع در اجرای پروژه دستورات لازم را صادر کرد.

وی با بیان اینکه امینی در ادامه سفر خود از محور فیروزکوه – سمنان از عملیات اجرایی انجام گرفته تاکنون بازدید و ضمن تشکیل جلسه ای کارگاهی که در قطعه اول این محور قرار دارد، پس از بحث و بررسی ضمن پر اهمیت خواندن محور و اعلام تامین اعتبار لازم خواستار تسریع بخشیدن در اتمام پروژه و افتتاح آن تا شهریور ماه سالجاری شد، تصریح کرد: عملیات خاکبرداری این قطعه ۱۱ کیلومتری به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده و احداث ابنیه فنی ۹۰ درصد انجام و بیس مورد نیاز پروژه نیز ۸۵ درصد در محل حمل شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان همچنین اشاره ای نیز به بازدید مسئولان وزارت راه و شهرسازی و همچنین نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس از عملیات اجرایی پروژه های حوزه بیارجمند طی روزهای اخیر خبر داد و افزود: در پی این بازدید جلسه ای در دفتر امام جمعه بیارجمند برای بررسی مشکلات و مسائل راه در محدوده این بخش تشکیل و برای تسریع در تعریض و بهسازی محور بیارجمند – خانخودی به طول ۲۰ کیلومتر تاکید شد.

نژاد صفوی اظهار داشت: با توجه به گستردگی منطقه و ارتباط بیارجمند از طریق بردسکن، با مساعدت و دستور اکید معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت متبوع پیگیری و اتمام پروژه های راه در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد در صورت امکان تعدادی ماشین آلات نیز در اختیار اداره کل قرار گیرد تا به توسعه راه های منطقه کمک کند.

وی در پایان این گفتگو از افزایش ۴۴۳ درصدی اعتبارات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۱ خبر داد.