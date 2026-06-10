هشدار EIA درباره سقوط ذخایر نفتی کشورهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در گزارش ماهانه «چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی» اعلام کرد ذخایر نفتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مسیر کاهش شدید قرار گرفته و ممکن است تا ماه دسامبر به کمتر از ۲.۳ میلیارد بشکه برسد.

بر اساس این گزارش، سطح ذخایر نفتی این کشورها در صورت تحقق این پیش‌بینی به پایین‌ترین میزان از زمان آغاز ثبت آمار توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۰۳ خواهد رسید.

EIA علت اصلی این روند را کاهش عرضه ناشی از اختلال در تولید نفت خاورمیانه عنوان کرده و اعلام کرده است که موجودی‌ها برای جبران حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز از تولید از دست‌رفته در منطقه با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش هستند.

این گزارش همچنین بر مبنای فرضی تنظیم شده که بازگشت کامل ترافیک نفتکش‌ها از تنگه هرمز تا اوایل سال ۲۰۲۷ به سطح پیش از درگیری‌ها بازنخواهد گشت.

در عین حال، انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال توافق میان آمریکا و ایران برای بازگشایی این آبراه حیاتی که حدود ۲۰ درصد از محموله‌های نفتی جهان از آن عبور می‌کند، در هفته‌های اخیر فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد تا زمان انتشار این گزارش توافقی در این زمینه نهایی نشده و بخش قابل توجهی از تولید نفت منطقه همچنان متوقف مانده است؛ موضوعی که باعث ادامه کاهش ذخایر جهانی برای پاسخگویی به تقاضا شده است.

بر اساس برآورد این نهاد، قیمت نفت خام برنت در ماه‌های ژوئن و ژوئیه در بازار نقدی به طور متوسط در حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه خواهد بود؛ رقمی که به‌طور قابل توجهی بالاتر از قیمت ۹۱.۶۰ دلاری معاملات آتی در روز سه‌شنبه است.

EIA تأکید کرد به دلیل شدت کاهش ذخایر جهانی، انتظار می‌رود قیمت نفت تا زمانی که جریان عرضه جهانی به وضعیت عادی بازنگردد و ذخایر نفتی مجدداً افزایش پیدا نکند، در سطوح بالا باقی بماند.

این نهاد همچنین پیش‌بینی کرد افزایش قیمت نفت، محدودیت در دسترسی به سوخت و اقدامات دولت‌ها برای مدیریت مصرف انرژی، باعث کاهش تقاضای جهانی نفت در سال جاری خواهد شد.

بر اساس برآورد جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد؛ در حالی که پیش‌بینی قبلی این نهاد رشد ۲۰۰ هزار بشکه در روز را نشان می‌داد.