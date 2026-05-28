قیمت جهانی نفت امروز ۷ خرداد؛ هر بشکه برنت به ۹۸ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نفت برنت که شاخص بازار جهانی است، پس از کاهش بیش از ۵ درصدی در روز چهارشنبه، در معاملات روز جاری به ۹۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بالای ۹۲ دلار در هر بشکه بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار یک بیانیه اعلام کرد در پی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴:۵۰ دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.

جون گو، تحلیلگر ارشد بازار نفت در شرکت «اسپارتا کامودیتیز» گفت: «اگر آتش‌بس شکسته شود، بازار نفت با خطرات فزاینده حملات بیشتر به زیرساخت‌های نفتی در کنار تضعیف ذخایر نفت مواجه خواهد شد.»

بر اساس گزارش بلومبرگ، در آمریکا، گروه صنعتی موسسه امریکن پترولیوم گزارش داد که ذخایر نفت خام در سراسر کشور از جمله در هاب کوشینگ اوکلاهما، هفته گذشته ۲.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های رسمی قرار است اواخر پنجشنبه منتشر شوند.

موجودی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در تلاش برای کاهش فشار بر قیمت‌ها، همچنان در حال کاهش است. در هفته منتهی به ۲۲ مه، ۹.۱ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خارج شد و مجموع جدید به ۳۶۵.۱ میلیون بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۴ و ۳۶۰ میلیون بشکه کمتر از حداکثر ظرفیت این ذخایر است.

طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تولید نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ مه اندکی کاهش یافت و به ۱۳.۷۰۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۳.۷۱۰ میلیون بشکه در روز در هفته قبل رسید.