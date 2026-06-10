به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش، نظر به آثار و پیامدهای ناشی از وقفه ایجاد شده در روند آموزشهای حضوری هنرستانها به ویژه در دروس کارگاهی و مهارتی برای جبران عقبماندگیهای آموزشی ارتقای سطح مهارت آموزی هنرجویان، صیانت از کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش و فراهم سازی زمینه تحقق شایستگیهای حرفهای مورد انتظار، معاونت آموزش متوسطه با تأکید بر هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استانها با شورای تأمین استان، دستورالعمل فعالسازی کارگاههای هنرستانها با هدف آموزش پودمانهای جامانده دروس کارگاهی را ابلاغ کرد.
در بخشی از این دستورالعمل آمده است:
تمامی ادارات، مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا تمامی هنرستانهای فنی و حرفهای وکاردانش از تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۵ نسبت به فعالسازی کارگاهها و اجرای آموزش پودمانهای جامانده دروس کارگاهی اقدام نمایند.
در اجرای این بند رعایت اصل پراکندگی حضور هنرجویان الزامی است؛ به نحوی که برنامهریزی لازم برای تفکیک و توزیع مناسب هنرجویان بر اساس پایه تحصیلی رشته و ظرفیت کارگاهها به عمل آید.
شایسته است مدیران هنرستانها در صورت امکان و با توجه به شرایط اجرایی و امکانات موجود برنامهریزی لازم را به گونهای انجام دهند که فرآیند آموزش پودمانهای ۴و ۵ (یا هر یک از پودمانهای جامانده دیگر) ترجیحاً ظرف دو هفته آموزشی خاتمه یابد. این دستورالعمل را اینجا مشاهده کنید.
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