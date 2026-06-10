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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

دستور معاونت آموزش متوسطه برای ازسرگیری آموزش‌های کارگاهی هنرستان‌ها

دستور معاونت آموزش متوسطه برای ازسرگیری آموزش‌های کارگاهی هنرستان‌ها

معاونت آموزش متوسطه از فعال‌سازی کارگاه‌های هنرستان‌ها با هدف آموزش پودمان‌های جامانده دروس کارگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش، نظر به آثار و پیامدهای ناشی از وقفه ایجاد شده در روند آموزش‌های حضوری هنرستان‌ها به ویژه در دروس کارگاهی و مهارتی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی ارتقای سطح مهارت آموزی هنرجویان، صیانت از کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش و فراهم سازی زمینه تحقق شایستگی‌های حرفه‌ای مورد انتظار، معاونت آموزش متوسطه با تأکید بر هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها با شورای تأمین استان، دستورالعمل فعال‌سازی کارگاه‌های هنرستان‌ها با هدف آموزش پودمان‌های جامانده دروس کارگاهی را ابلاغ کرد.

در بخشی از این دستورالعمل آمده است:

تمامی ادارات، مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا تمامی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وکاردانش از تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۵ نسبت به فعال‌سازی کارگاه‌ها و اجرای آموزش پودمان‌های جامانده دروس کارگاهی اقدام نمایند.

در اجرای این بند رعایت اصل پراکندگی حضور هنرجویان الزامی است؛ به نحوی که برنامه‌ریزی لازم برای تفکیک و توزیع مناسب هنرجویان بر اساس پایه تحصیلی رشته و ظرفیت کارگاه‌ها به عمل آید.

شایسته است مدیران هنرستان‌ها در صورت امکان و با توجه به شرایط اجرایی و امکانات موجود برنامه‌ریزی لازم را به گونه‌ای انجام دهند که فرآیند آموزش پودمان‌های ۴و ۵ (یا هر یک از پودمان‌های جامانده دیگر) ترجیحاً ظرف دو هفته آموزشی خاتمه یابد. این دستورالعمل را اینجا مشاهده کنید.

کد مطلب 6855856

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