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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

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تمرینات مشترک جودوکاران برای المپیک جوانان و بازی‌های آسیایی ناگویا

تمرینات مشترک جودوکاران برای المپیک جوانان و بازی‌های آسیایی ناگویا

تیم‌های ملی جودو بزرگسالان و جوانان ایران با برپایی اردوی مشترک خود را برای حضور در دو رویداد پیش رو آماده می کنند؛ المپیک جوانان در داکار و بازی های آسیایی در ناگویا ژاپن.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک تیم‌های ملی جودو جوانان و بزرگسالان ایران از دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در «خانه جودو و دفاع شخصی» اصفهان آغاز شده است و طی روزهای آینده نیز اادامه خواهد داشت.

رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی جودو بزرگسالان و جوانان ایران که برنامه های ویژه ای برای تیم ملی دارد، بر برگزاری این اردوی مشترک برای ارتقای سطح فنی جودوکاران تاکید کرده است.

این مرحله از تمرینات که با هدف ارتقای آمادگی جسمانی و فنی ملی‌پوشان جهت حضور در رویدادهای پیش‌رو پیگیری می‌شود، هدایت و نظارت بر تمرینات بر عهده «رشاد ممدف»، «ایوب رستمی» و «احسان بهرامی» قرار داشت.

تیم جودو جوانان ایران خود را برای حضور در رقابت های المپیک داکار آماده می کند و تیم ملی بزرگسالان نیز آماده حضور در بازی های آسیایی ناگویا در ژاپن می شود.

کد مطلب 6855867

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      جودو اصفهان سطح ملی نداره که اردو مشترک برگزار میکنید.اردو مشترک زمانی شکل می‌گیرد که در اروپا باشد

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