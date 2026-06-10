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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

برداشت آلبالو از ۴۴۷ هکتار باغات شاهرود؛ پیش‌بینی تولید ۳ هزار تنی

برداشت آلبالو از ۴۴۷ هکتار باغات شاهرود؛ پیش‌بینی تولید ۳ هزار تنی

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از برداشت آلبالو در ۴۴۷ هکتار از باغات شهرستان خبر داد و گفت: تولید سه هزار تن محصول و عملکرد هشت تن در هر هکتار پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در بازدید باغات بسطام سطح باغات آلبالو شهرستان را ۴۴۷ هکتار برشمرد و افزود: ۳۸۰ هکتار این باغات بارور است.

وی ارقام غالب کشت شده را مجاری، بوترمو، سیگانی و محلی عنوان کرد و ادامه داد: کیفیت این ارقام باعث رقابت پذیری این محصول در بازارهای داخلی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود عملکرد برداشت را هشت تن در هر هکتار برآورد کرد و توضیح داد: تولید آلبالو سه هزار تن در باغات شاهرود پیش بینی شده است.

غریب مجنی از ارسال بار آلبالو به استان های همجوار خبر داد و اضافه کرد: این محصول علاوه بر تازه خوری در صنایع تبدیلی تولید مربا، کمپوت، لواشک، ترشک و محصول خشک شده کاربرد دارد.

وی با اشاره به اینکه عملیات برداشت در مناطق گرمسیری از خرداد و نواحی سردسیر تا اواخر تیرماه است، اظهار کرد: ارتقا بهره وری و توسعه صنایع تبدیلی حوزه میوه های هسته دار مورد تاکید است.

کد مطلب 6855890

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