به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در بازدید باغات بسطام سطح باغات آلبالو شهرستان را ۴۴۷ هکتار برشمرد و افزود: ۳۸۰ هکتار این باغات بارور است.

وی ارقام غالب کشت شده را مجاری، بوترمو، سیگانی و محلی عنوان کرد و ادامه داد: کیفیت این ارقام باعث رقابت پذیری این محصول در بازارهای داخلی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود عملکرد برداشت را هشت تن در هر هکتار برآورد کرد و توضیح داد: تولید آلبالو سه هزار تن در باغات شاهرود پیش بینی شده است.

غریب مجنی از ارسال بار آلبالو به استان های همجوار خبر داد و اضافه کرد: این محصول علاوه بر تازه خوری در صنایع تبدیلی تولید مربا، کمپوت، لواشک، ترشک و محصول خشک شده کاربرد دارد.

وی با اشاره به اینکه عملیات برداشت در مناطق گرمسیری از خرداد و نواحی سردسیر تا اواخر تیرماه است، اظهار کرد: ارتقا بهره وری و توسعه صنایع تبدیلی حوزه میوه های هسته دار مورد تاکید است.