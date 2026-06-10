به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در کشور در یک برنامه تلویزیونی گفت: ایران در حوزه جمعآوری پسماند عملکرد قابل قبولی دارد و حدود ۹۸ درصد کشور تحت پوشش جمعآوری قرار گرفته است، اما چالش اصلی در مرحله پایانی یعنی پردازش، بازیافت و دفن پسماندهاست.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای تفکیک زباله از مبدا افزود: نبود تفکیک درست، باعث میشود بخش زیادی از منابع قابل بازیافت به جای استفاده مجدد، دفن شوند. این طرح طبق قانون مدیریت پسماندها باید تا سال ۱۳۹۰ اجرایی میشد که هنوز به شکل کامل محقق نشده است.
جوهرچی با اشاره به ظرفیت اقتصادی پسماندها تصریح کرد: سالانه حدود ۲۰ میلیون تن پسماند تولید میشود که با مدیریت صحیح و توسعه اقتصاد چرخشی، میتوان ارزش اقتصادی قابل توجهی از بازیافت آن ایجاد کرد.
نظر شما