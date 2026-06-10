افتتاح مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب ملارد طی دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری، صبح چهارشنبه،در نشست خبری با اصحاب رسانه از آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی شهرستان ملارد پرده برداشت.

وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی ملارد اظهار داشت: عملیات اجرایی این سازه بتنی که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی تأمین آب در غرب استان تهران به شمار می‌رود، به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. پیکره اصلی مخزن تکمیل شده و عملیات آب‌گیری آزمایشی و تست‌های فنی نیز با موفقیت به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران با بیان اینکه ساختمان‌های جنبی و تأسیسات پیرامونی این پروژه در مراحل انتهایی ساخت قرار دارند، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، این مخزن ظرف حدود دو ماه آینده به‌طور رسمی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

نوری در بخش دیگری از این نشست خبری به ارتقای کیفیت آب شرب در مناطق هدف شهرستان ملارد اشاره کرد و گفت: با اجرای عملیات فنی و فرآیند سیمانتاسیون، شوری آب در این مناطق کاهش محسوسی یافته و میزان املاح موجود در آن به محدوده استاندارد نزدیک‌تر شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی، ضمن ایجاد تعادل در فشار شبکه و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، نقش مؤثری در پایداری توزیع آب و رفع دغدغه‌های شهروندان ملاردی خواهد داشت.