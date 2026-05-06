۴۰۰۰ میلیارد هزینه برای بزرگترین فرهنگسرای غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از افتتاح بزرگترین فرهنگسرای غرب استان تهران در ملارد خبر داد و گفت: این مجموعه فرهنگی پس از سال ها انتظار، ظرف دو ماه آینده به بهره برداری میرسد.

محمدزاده پودینه اظهار کرد: این فرهنگسرا با هدف پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان در زمینی به وسعت ۱.۵ هکتار و با زیربنای ۸۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

شهردار ملارد با اشاره به امکانات این مجموعه تصریح کرد: فرهنگسرای ملارد دارای سالن آمفی تئاتر با ظرفیت ۷۷۰ صندلی است و میتواند به عنوان یک قطب فرهنگی و آموزشی در غرب استان تهران ایفای نقش کند.

محمدزاده پودینه در پایان تأکید کرد: این مجموعه یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی غرب استان تهران محسوب میشود و آماده بهره برداری در دو ماه آینده خواهد بود.