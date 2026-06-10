مالکی: ایران در میدان و میز مذاکره آمریکا را شکست داده است

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون مذاکره یا مقاومت در برابر دشمن و راهکار دستیابی به پیروزی، اظهار کرد: مذاکرات جدا از جنگ نیست و در نهایت پایان هر جنگی با مذاکره همراه خواهد بود، اما نکته مهم این است که مذاکره باید با سربلندی و عزت صورت گیرد.

وی افزود: افرادی که مخالف مذاکره هستند، به لحاظ بدعهدی‌های مکرر آمریکایی‌ها حق دارند، چرا که آمریکا تاکنون بارها روند مذاکرات را برهم زده است. در مقابل، نظر کسانی که موافق مذاکره هستند نیز به این معنا نیست که ما از توان دفاعی و نیروهای مسلح خود دست بکشیم.

مالکی تاکید کرد: به هر حال میز مذاکره نیز یک صحنه نبرد است و خوشبختانه تا اینجا آمریکایی‌ها هم در میدان و هم در میز مذاکره در مقابل ایران متحمل شکست شده‌اند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهم این است که اگر در ادامه نیز مذاکره‌ای صورت گیرد، باید مراقب باشیم که هیچ امتیازی به آمریکا ندهیم.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها به دنبال کسب امتیاز هستند، چرا که در عرصه‌های مختلف از جمله در میدان نظامی نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند و اکنون تلاش دارند از طریق مذاکرات، امتیازاتی به دست آورند که برای مسائل داخلی و سیاسی خود، به‌ویژه برای دولت آمریکا، دستاورد تلقی شود؛ این موضوعی است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره معیار پیروزی ایران در این تقابل نیز گفت: اگر بتوانیم تمامی شروط و اهدافی را که مدنظر نظام و مسئولان کشور است، محقق کنیم، قطعاً این یک پیروزی محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا اینجای کار نیز بر اساس ارزیابی‌های موجود در دنیا، جمهوری اسلامی ایران در میدان نبرد و عرصه دیپلماسی و مذاکرات، طرف پیروز شناخته شده است. با این حال، از این پس باید مراقبت بیشتری داشته باشیم تا این پیروزی ارزشمند و شیرین، خدشه‌دار نشود و به نتیجه‌ای خلاف انتظار تبدیل نگردد.