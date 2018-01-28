اخطار به ۱۳۷ واحد صنفی در طرح پایش

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال کاظمی صبح یکشنبه در بازدید از برخی‌ واحدهای صنفی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: گشت مشترک بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی با موضوع رسیدگی به وضعیت گوشت مصرفی در رستوران‌ها، فست فودها و قصابی های مشهد برگزار و به ۱۱ واحد صنفی اخطار داده شد.

وی افزود: مهمترین تخلفات واحدهای صنفی مذکور عدم رعایت موازین بهداشتی به ویژه استفاده از سنگدان و خوردگی مرغ در گوشت چرخ کرده و مواد اولیه کباب کوبیده مورد عرضه در واحد صنفی قصابی و رستوران ها بوده است.

کاظمی گفت: همچنین فاز اول طرح پایش صنفی منطقه ۲ و ۴ شهرداری مشهد توسط بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی اجرا شد.

مدیر بازرسی اصناف خراسان رضوی تصریح کرد: این بازرسی ها با محوریت حوزه سلامت و خدمات فنی و با حضور کارشناسان اتحادیه های صنفی مرتبط اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح پایش صنفی ۳۶۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که ۱۳۷ مورد منجر به تنظیم فرم تخلف و اخطار لازم شد.