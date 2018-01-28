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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

مدیر بازرسی اصناف خراسان رضوی خبر داد:

اخطار به ۱۳۷ واحد صنفی در طرح پایش

اخطار به ۱۳۷ واحد صنفی در طرح پایش

مشهد- مدیر بازرسی اصناف خراسان رضوی گفت: طبق آمار موجود در طرح پایش صنفی ۳۶۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام که ۱۳۷ مورد منجر به تنظیم فرم تخلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال کاظمی صبح یکشنبه در بازدید از برخی‌ واحدهای صنفی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: گشت مشترک بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی با موضوع رسیدگی به وضعیت گوشت مصرفی در رستوران‌ها، فست فودها و قصابی های مشهد برگزار و به ۱۱ واحد صنفی اخطار داده شد.

وی افزود: مهمترین تخلفات واحدهای صنفی مذکور عدم رعایت موازین بهداشتی به ویژه استفاده از سنگدان و خوردگی مرغ در گوشت چرخ کرده و مواد اولیه کباب کوبیده مورد عرضه در واحد صنفی قصابی و رستوران ها بوده است.

کاظمی گفت: همچنین فاز اول طرح پایش صنفی منطقه ۲ و ۴ شهرداری مشهد توسط بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی اجرا شد.

مدیر بازرسی اصناف  خراسان رضوی تصریح کرد: این بازرسی ها با محوریت حوزه سلامت و خدمات فنی و با حضور کارشناسان اتحادیه های صنفی مرتبط اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح پایش صنفی ۳۶۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که ۱۳۷ مورد منجر به تنظیم فرم تخلف  و اخطار لازم شد.

کد مطلب 4212415

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