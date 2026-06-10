سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های حمایتی این نهاد در حوزه تامین مسکن نیازمندان اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های تحت حمایت است که با تلاش‌های صورت گرفته، این تعداد واحد مسکونی آماده و در اختیار واجدان شرایط قرار گرفت.

وی افزود: در کنار موضوع مسکن، حمایت از ازدواج جوانان و تامین مایحتاج اولیه زندگی نوعروسان نیز با جدیت دنبال می‌شود و خوشبختانه در استان خوزستان جهیزیه‌های باکیفیتی با مشارکت دولت، خیرین و مردم عزیز تهیه و به نوعروسان تحت حمایت تقدیم شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمجید از روحیه خیرخواهانه مردم خوزستان تصریح کرد: در بخش‌های مختلف از جمله اکرام ایتام و کمک به نیازمندان، شاهد مشارکت بی‌نظیر مردم این استان هستیم و زبان از تشکر از این مردم نجیب و فداکار قاصر است.

وی ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رغم تمامی چالش‌ها و مشکلاتی که از سال قبل با آن مواجه بودیم، میزان کمک‌های مردمی به نیازمندان ۲۶ درصد رشد داشته است.

بختیاری بیان کرد: این افزایش مشارکت نشان‌دهنده باطن پاک و روحیه ایثارگری مردم خوزستان است؛ مردمی که با تقدیم ۲۴ هزار شهید به انقلاب اسلامی، همواره در خط مقدم دفاع و حمایت از ارزش‌ها و همنوعان خود بوده‌اند.