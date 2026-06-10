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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

۶۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در خوزستان واگذار می‌شود

۶۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در خوزستان واگذار می‌شود

اهواز - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: همزمان با سفر به خوزستان ۶۰۰ واحد مسکونی تکمیل شده به صورت رسمی بهره‌برداری و به مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان تقدیم می‌شود.

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های حمایتی این نهاد در حوزه تامین مسکن نیازمندان اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های تحت حمایت است که با تلاش‌های صورت گرفته، این تعداد واحد مسکونی آماده و در اختیار واجدان شرایط قرار گرفت.

وی افزود: در کنار موضوع مسکن، حمایت از ازدواج جوانان و تامین مایحتاج اولیه زندگی نوعروسان نیز با جدیت دنبال می‌شود و خوشبختانه در استان خوزستان جهیزیه‌های باکیفیتی با مشارکت دولت، خیرین و مردم عزیز تهیه و به نوعروسان تحت حمایت تقدیم شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمجید از روحیه خیرخواهانه مردم خوزستان تصریح کرد: در بخش‌های مختلف از جمله اکرام ایتام و کمک به نیازمندان، شاهد مشارکت بی‌نظیر مردم این استان هستیم و زبان از تشکر از این مردم نجیب و فداکار قاصر است.

وی ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رغم تمامی چالش‌ها و مشکلاتی که از سال قبل با آن مواجه بودیم، میزان کمک‌های مردمی به نیازمندان ۲۶ درصد رشد داشته است.

بختیاری بیان کرد: این افزایش مشارکت نشان‌دهنده باطن پاک و روحیه ایثارگری مردم خوزستان است؛ مردمی که با تقدیم ۲۴ هزار شهید به انقلاب اسلامی، همواره در خط مقدم دفاع و حمایت از ارزش‌ها و همنوعان خود بوده‌اند.

کد مطلب 6855983

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