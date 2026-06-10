محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح تخفیف ویژه برای فیلم سینمایی «نیم‌شب» در سینماهای استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تسهیل حضور مخاطبان در سالن‌های سینما و ترویج فرهنگ تماشای آثار سینمایی اجرا شده است.

وی با اشاره به زمان اجرای این طرح افزود: بلیت فیلم «نیم‌شب» در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۲۱ تا ۲۳ خردادماه با ۵۰ درصد تخفیف در تمامی سینماهای استان کرمانشاه عرضه می‌شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه ادامه داد: این اقدام با حمایت مجموعه بهمن سبز و در راستای افزایش دسترسی عموم مردم به آثار سینمایی و همچنین رونق فعالیت سینماها در استان انجام گرفته است.

کنجوری با اشاره به محتوای این اثر سینمایی تصریح کرد: فیلم «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و با الهام از رویدادهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه ساخته شده و بخشی از وقایع آن دوران را روایت می‌کند.

وی با تأکید بر نقش سینما در ارتقای فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی گفت: سینما همواره یکی از ابزارهای مؤثر فرهنگی در کنار مردم بوده و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به تقویت ارتباط مخاطبان با آثار داخلی کمک کند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان از علاقه‌مندان خواست از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و فیلم «نیم‌شب» را در بازه زمانی اعلام شده با بلیت نیم‌بها در سینماهای استان تماشا کنند.