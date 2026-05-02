محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم، بهای بلیت سینما آزادی کرمانشاه برای فرهنگیان این استان نیمبها در نظر گرفته شده است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به جزئیات این خبر افزود: به مناسبت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و در راستای پاسداشت و تکریم مقام والای معلم، بهای بلیت تماشای فیلم در سینما آزادی شهر کرمانشاه برای تمامی فرهنگیان عزیز، صرفاً با ارائه کارت شناسایی معتبر، در طول هفته گرامیداشت مقام معلم به صورت نیمبها محاسبه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ارائه تخفیف ویژه در سایر بخشهای این مجموعه سینمایی تصریح کرد: علاوه بر بلیت سینما، سایر خدمات جانبی مجموعه سینما آزادی نظیر کافیشاپ و فستفود نیز در این ایام با ۳۰ درصد تخفیف به فرهنگیان محترم ارائه خواهد شد تا لحظات خوشی را در این مجموعه سپری کنند.
کنجوری در پایان خاطرنشان کرد: این طرح ویژه با هدف تکریم و قدردانی از زحمات بیدریغ و تلاشهای ارزشمند فرهنگیان شریف کرمانشاهی برنامهریزی شده است و اجرای آن از روز شنبه دوازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا بیستم اردیبهشتماه نیز ادامه خواهد داشت.
