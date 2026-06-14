پخش جام جهانی در سینماهای کرمانشاه در انتظار مجوز

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای پخش زنده مسابقات جام جهانی در سینماهای استان اظهار کرد: تمامی امکانات فنی و اجرایی برای برگزاری این برنامه در سینماها مهیاست.

وی افزود: با وجود موافقت نهادهای امنیتی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اجرای این طرح، برگزاری آن همچنان نیازمند صدور مجوز نهایی از سوی فرمانداری است و در حال حاضر این مجوز صادر نشده است.

کنجوری ادامه داد: در حالی که هم‌زمان با مسابقات جام جهانی، برخی مراکز عمومی و کافه‌ها میزبان علاقه‌مندان فوتبال هستند، مطالبه عمومی برای تماشای این رقابت‌ها در فضایی استاندارد، ایمن و خانوادگی در سینماها نیز به‌طور جدی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه تجربه پخش زنده مسابقات در سینماها در دیگر استان‌ها نیز اجرا شده است، گفت: استقبال مردم از چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد ظرفیت مناسبی برای ایجاد فضایی جمعی و فرهنگی در این حوزه وجود دارد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورت صدور مجوز، سینماهای استان آمادگی کامل برای میزبانی از علاقه‌مندان و پخش زنده مسابقات جام جهانی را دارند و این تجربه می‌تواند برای جوانان استان فضایی شاد و متفاوت ایجاد کند.