محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های جدید اکران در غرب کشور اظهار کرد: سینما آزادی کرمانشاه همگام با ۲۹ شهر و ۳۰ سالن سینمایی و پردیس در سراسر کشور، میزبان اکران فیلم‌های کوتاه منتخب در طرح ملی «قرار» خواهد بود. این رویداد هنری با شعار تجاری «سه فیلم با یک بلیت» از روز شنبه شانزدهم خرداد ماه به طور رسمی آغاز می‌شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه به معرفی آثار حاضر در نخستین بخش این پویش پرداخت و تصریح کرد: در اولین دوره از طرح قرار، فیلم‌های کوتاه «تخطی» به کارگردانی میکاییل دیانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «سرود کلنل» به کارگردانی سجاد مشتاق و تهیه‌کنندگی محمد طهان و همچنین فیلم کوتاه «های‌کپی» به کارگردانی محمد رحمتی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدرضا همایی روی پرده خواهند رفت.

وی درباره زمان‌بندی و سانس‌های در نظر گرفته شده برای اکران این آثار به خبرنگار مهر گفت: بر اساس جدول توزیع و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سالن‌های منتخب سینما آزادی کرمانشاه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، از ساعت ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان و مخاطبان سینمای کوتاه خواهند بود.

کنجوری در خصوص نحوه تهیه بلیت و تسهیلات در نظر گرفته شده برای این اکران‌ها یادآور شد: به منظور حمایت از دوستداران این عرصه هنری، بلیت این آثار با تخفیف ۵۰ درصدی برای مخاطبان در نظر گرفته شده است. متقاضیان و علاقه‌مندان برای خرید بلیت و تماشای این آثار می‌توانند از روز جمعه پانزدهم خرداد به سامانه‌های رسمی بلیت‌فروشی سینما مراجعه کنند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: آدرس‌های اینترنتی سامانه‌های بلیت‌فروشی شامل وب‌سایت‌های سینماتیکت، ایران‌تیک، آی‌تیکت و گیشه۷ برای دسترسی عموم فعال است و امیدواریم با توجه به تخفیف‌های اعمال شده و کیفیت بالای آثار منتخب، شاهد استقبال خوب هنرمندان و عموم مردم شریف استان از این طرح سینمایی باشیم.