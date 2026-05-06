محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح جدید قیمت‌گذاری بلیت سینما اظهار کرد: همزمان با اجرای سراسری این طرح، سینماهای استان کرمانشاه نیز از امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه آن را به‌طور کامل اجرا می‌کنند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، سینماهای آزادی، کافه پاز و فرهنگ مشمول طرح شناور شده‌اند و قیمت بلیت در سانس‌های مختلف بر اساس زمان‌بندی جدید محاسبه خواهد شد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه بیان کرد: در قالب این طرح، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته به‌عنوان روزهای نیم‌بها در نظر گرفته شده و بلیت سینما با قیمت ۶۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

کنجوری ادامه داد: در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه نیز بلیت‌ها تا قبل از ساعت ۱۷ با نرخ نیم‌بها ارائه می‌شود و پس از آن با قیمت ۹۹ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به نرخ بلیت در پایان هفته گفت: در روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی، قیمت بلیت سینماهای ممتاز کرمانشاه بر اساس این طرح به ۱۳۲ هزار تومان می‌رسد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از سانس‌ها و تهیه بلیت به سامانه گیشه ۷ مراجعه کنند.

کنجوری در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش دسترسی عموم مردم به سینما، حمایت از خانواده‌ها و تشویق نسل جوان به حضور بیشتر در سالن‌های نمایش پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود به رونق سینماهای استان کمک کند.