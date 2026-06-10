نشان «پارسی جان» به بقایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین «پاسداشت پارسی‌جان» که با هدف تجلیل از چهره‌های فعال در حوزه‌های غیرادبی اما دغدغه‌مند نسبت به زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود، نشان «سرو سیمین» به اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اهدا شد.

برگزارکنندگان این مراسم اعلام کردند انتخاب بقایی به دلیل توجه او به ظرفیت‌های ادبی زبان فارسی و خواندن اشعاری با مضامین ملی و میهنی در روزهای جنگ رمضان صورت گرفته است؛ اشعاری که در فضای رسانه‌ای و فرهنگی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

در بخشی از این مراسم، به ابیاتی از بقایی اشاره شد که با مضامین وطن‌دوستی و ایستادگی همراه بود؛ از جمله این بیت: «وطن بسوزد و من در خروش نباشم / خدا کند که بمیرم وطن‌فروش نباشم».

دبیران آیین «پاسداشت پارسی‌جان» همچنین تأکید کردند اشعاری که از سوی بقایی منتشر شده، در کنار بهره‌گیری از زبان ادبی، مفاهیمی چون اقتدار، مقاومت و حفظ هویت ملی را بازتاب داده و به همین دلیل، نشان «سرو سیمین» این دوره به وی تعلق گرفته است.

آیین «پاسداشت پارسی‌جان» هرساله با هدف تقدیر از افرادی برگزار می‌شود که خارج از فضای تخصصی ادبیات، در ترویج زبان فارسی و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی آن نقش‌آفرینی می‌کنند.