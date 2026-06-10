۱۳ هزار ایثارگر استخدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، امیر نبی زاده مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به روند اشتغالزایی جامعه ایثارگران، افزود: نرخ بیکاری در جامعه ایثارگران ۴.۹ درصد و پایینتر از متوسط کشوری است.
وی با بیان اینکه در حوزه دریافت مجوزها پنج هزار و ۸۰۰ مجوز کسب و کار دریافت شده است، ادامه داد: در حوزه ارائه آموزشهای فنی و تخصصی۲ هزار و ۴۰۰ نفر از این آموزشها برخودار شده اند.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: همچنین ۱۹ هزار و ۵۵۴ نفر از ایثارگران در سال گذشته از تسهیلات پرداختی صندوق اشتغال بنیاد شهید بهرهمند شدهاند.
نبیزاده از ارائه مشاوره در زمینه آموزشهای فنی و تخصصی به جامعه هدف خبر داد و گفت: ۲۴ هزار نفر در استانهای مختلف نیز در این مدت از مشاورههای تخصصی مربوطه بهرهمند شدهاند.
وی ادامه داد: در بحث آموزشهای فنی و تخصصی نیز ۱۳۵۰۰ نفر در این دورههای آموزشی شرکت کردند و در مشاورههای آموزشی نیز در حوزههای ورود به کارهای دولتی، کسب و کارهای خصوصی و کارآفرینی به جامعه هدف ارائه شده است.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ۱۲ هزار و ۹۰۱ نفر در ایثارگر سال گذشته از طریق سهمیههای استخدامی مربوطه، در دستگاههای مختلف جذب و مشغول بکار شدند.
نبیزاده از طراحی اردوهایی با عنوان راه اشتغال برای جامعه هدف خبر داد که افراد جویای کار در این اردوها باکسب و کارهای بیشتر با محوریت کسب و کارهای خرد و متوسط آشنا میشوند تا انگیزهای در حوزه کسب و کارها داشته باشند.
وی با بیان اینکه آینده کشور آینده کارآفرینی است، ادامه داد: ما هم باید در بنیاد به این سمت پیش برویم تا جویندگان کار خوداتکا شوند.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه در حال حاضر استخدامهای دولتی پاسخگوی نیاز جامعه هدف نیست، افزود: بر همین اساس رویکرد و برنامهریزی بنیاد هم حرکت به سمت کسب و کارهای خرد، متوسط و خوداتکایی ایثارگران جویای کار است.
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