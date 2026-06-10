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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

مغروری: کارخانه کمپوست بجنورد پس از ۱۴ سال تعطیلی دوباره فعال می‌شود

مغروری: کارخانه کمپوست بجنورد پس از ۱۴ سال تعطیلی دوباره فعال می‌شود

بجنورد- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: با تکمیل فرآیند تأمین تجهیزات، کارخانه کمپوست بجنورد پس از حدود ۱۴ سال تعطیلی در آستانه راه‌اندازی مجدد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بجنورد، یوسف مغروری از ورود دستگاه ویندروترنر به بجنورد خبر داد و اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر، برگزاری جلسات تخصصی متعدد و انجام هماهنگی‌های فنی و مالی، دستگاه ویندروترنر به عنوان یکی از تجهیزات اصلی و تعیین‌کننده کارخانه کمپوست وارد بجنورد شد و زنجیره راه‌اندازی مجدد این مجموعه تکمیل شد.

رئیس کمیسیون سیما و منظر شهری شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: در گام نخست حدود ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه اختصاص یافت و با توجه به نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌ها، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی نیز برای جبران اختلاف قیمت‌ها و تکمیل فرآیند تأمین تجهیزات در نظر گرفته شد.

وی با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف در تحقق این پروژه تصریح کرد: این موفقیت حاصل هم‌افزایی و همراهی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان استانی و همچنین حمایت و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.

مغروری ادامه داد: پس از تحویل دستگاه ویندروترنر، خرید سِمی‌تریلرهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کارخانه کمپوست بجنورد در آینده‌ای نزدیک پس از حدود ۱۴ سال تعطیلی دوباره وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد راه‌اندازی مجدد کارخانه کمپوست را اقدامی راهبردی در حوزه مدیریت شهری دانست و گفت: فعال‌سازی این مجموعه نقش مهمی در کاهش دفن پسماند، حفظ محیط زیست، تولید کود آلی، کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند شهری، ارتقای سیما و منظر شهری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

وی افزود: راه‌اندازی این کارخانه گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، ارتقای سلامت زیست‌محیطی و حرکت بجنورد به سمت شهری سبز و آینده‌محور محسوب می‌شود.

مغروری در پایان بیان کرد: احیای کارخانه کمپوست یکی از مطالبات جدی شهروندان و از اولویت‌های شورای اسلامی شهر بوده و تحقق آن نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای حل ریشه‌ای چالش‌های حوزه پسماند است.

کد مطلب 6856021

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