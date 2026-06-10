به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بجنورد، یوسف مغروری از ورود دستگاه ویندروترنر به بجنورد خبر داد و اظهار کرد: پس از پیگیریهای مستمر، برگزاری جلسات تخصصی متعدد و انجام هماهنگیهای فنی و مالی، دستگاه ویندروترنر به عنوان یکی از تجهیزات اصلی و تعیینکننده کارخانه کمپوست وارد بجنورد شد و زنجیره راهاندازی مجدد این مجموعه تکمیل شد.
رئیس کمیسیون سیما و منظر شهری شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: در گام نخست حدود ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه اختصاص یافت و با توجه به نوسانات ارزی و افزایش هزینهها، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی نیز برای جبران اختلاف قیمتها و تکمیل فرآیند تأمین تجهیزات در نظر گرفته شد.
وی با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دستگاههای مختلف در تحقق این پروژه تصریح کرد: این موفقیت حاصل همافزایی و همراهی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان استانی و همچنین حمایت و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
مغروری ادامه داد: پس از تحویل دستگاه ویندروترنر، خرید سِمیتریلرهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، کارخانه کمپوست بجنورد در آیندهای نزدیک پس از حدود ۱۴ سال تعطیلی دوباره وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد راهاندازی مجدد کارخانه کمپوست را اقدامی راهبردی در حوزه مدیریت شهری دانست و گفت: فعالسازی این مجموعه نقش مهمی در کاهش دفن پسماند، حفظ محیط زیست، تولید کود آلی، کاهش هزینههای مدیریت پسماند شهری، ارتقای سیما و منظر شهری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.
وی افزود: راهاندازی این کارخانه گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، ارتقای سلامت زیستمحیطی و حرکت بجنورد به سمت شهری سبز و آیندهمحور محسوب میشود.
مغروری در پایان بیان کرد: احیای کارخانه کمپوست یکی از مطالبات جدی شهروندان و از اولویتهای شورای اسلامی شهر بوده و تحقق آن نشاندهنده عزم مدیریت شهری برای حل ریشهای چالشهای حوزه پسماند است.
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