به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بلدیه طهران واقع در میدان امام خمینی (ره) میزبان آثار عکاسان خبری است که در روزهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران جان خود را کف دست‌شان گرفتند و راهی محل‌های حادثه‌دیده شدند تا روایتگر جنایاتی باشند که علیه شهروندان کشورمان شد.

مقداد مددی دبیر نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده برگزاری این نمایشگاه توضیح داد: در طول جنگ، اتفاقات مهیب بسیاری افتاد که گفتنی نیست و ما شاهد جنایت‌هایی بودیم که هرقدر بخواهیم عمق آن را وصف کنیم، نمی‌شود. جان‌های عزیز بی‌گناهی که به شهادت رسیدند و خانه و کاشانه‌هایی که با هزار امید و آرزو ساخته شده بودند، ویران شدند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخش‌هایی از این جنایات را که از طریق دوربین‌هایمان ثبت کرده بودیم، به نمایش بگذاریم.

وی در ادامه گفت: پس از پایان نسبی جنگ تحمیلی سوم و تثبیت شرایط ناشی از آتش‌بس، در خبرگزاری دفاع مقدس تصمیم گرفتیم بخشی از روایت تصویری این جنگ را در قالب یک نمایشگاه عکس در معرض دید عموم قرار دهیم. از آنجایی که هیچ رویداد مستقلی درباره جنگ رمضان برگزار نشده بود، به نوعی خبرگزاری دفاع مقدس پیشگام این مسیر شد.

مددی درباره انتخاب نام نمایشگاه عنوان کرد: از آنجا که تهران در طول جنگ، آماج حملات سنگین آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت، عنوان «تهران؛ خط مقدم مقاومت» برای این نمایشگاه انتخاب شد.

وی با بیان اینکه ۱۱۰ فریم عکس برای نمایش انتخاب شده است، درباره ملاک انتخاب تصاویر گفت: در گام نخست عکس‌های بسیاری از سراسر کشور به دست ما رسید. در مرحله نهایی، نزدیک به ۲۰۰ فریم عکس از تهران و سایر شهرهای کشور انتخاب شده بود، اما با توجه به اینکه این رویداد در بلدیه طهران برگزار می‌شود، تصمیم گرفتیم نمایشگاه صرفاً به تصاویر مربوط به پایتخت اختصاص پیدا کند. تعداد ۱۱۰ فریم نیز یک انتخاب از پیش تعیین‌شده نبود اما تقارن آن با نام مبارک امیرالمؤمنین علی (ع) را به فال نیک گرفتیم.

مددی در مورد مهم‌ترین دشواری عکاسان در طول جنگ، بیان کرد: مهم‌ترین چالش، محدودیت‌های شدید موجود در مناطق مورد اصابت بود. حتی با وجود مجوزهای اولیه، فعالیت رسانه‌ای در بسیاری از موارد با دشواری‌های فراوان همراه بود. تجربه‌ای که در جنگ ۱۲ روزه وجود داشت، در جنگ اخیر به مراتب سخت‌تر شده بود و گاهی همین شرایط به تنش و سوءتفاهم میان عوامل رسانه و نیروهای حاضر در صحنه منجر می‌شد. در بسیاری از جنگ‌های دنیا، رسانه بخشی از توان روایت و مستندسازی کشورها محسوب می‌شود اما متأسفانه هنوز این نگاه در کشور ما به شکل مطلوب شکل نگرفته است.

دبیر نمایشگاه «تهران؛ خط مقدم مقاومت» درباره بخش‌هایی از واقعیت جنگ که در این نمایشگاه قابل نمایش نبود، گفت: آنچه امروز در قالب ۱۱۰ فریم عکس به نمایش درآمده، همه واقعیت جنگ نیست. بخش قابل توجهی از تصاویر ثبت شده، مربوط به صحنه‌های بسیار تلخ و دردناک ناشی از حملات موشکی به مناطق مسکونی، جراحات شدید مردم و پیکر شهدایی بود که از زیر آوار بیرون کشیده می‌شدند. طبیعتاً این تصاویر، با وجود ارزش تاریخی و مستندشان، قابلیت نمایش عمومی ندارند.

وی اظهار کرد: همچنین در مواردی که محل اصابت، دارای ملاحظات نظامی و امنیتی بود، خود عکاسان با رعایت مصالح ملی، از ورود و ثبت برخی جزئیات پرهیز می‌کردند تا کوچک‌ترین فرصتی برای سوءاستفاده دشمن فراهم نشود.

مددی در پاسخ به اینکه آیا محدودیت‌ها مانع ثبت برخی وقایع شد، گفت: قطعاً همین‌طور است. بسیاری از صحنه‌ها و اتفاقاتی که می‌توانست ابعاد واقعی جنایات صورت گرفته علیه مردم تهران را برای افکار عمومی جهان آشکار کند، اساساً امکان ثبت یا انتشار پیدا نکرد. در حالی که این تصاویر، بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران هستند و آیندگان بر اساس همین اسناد، درباره آنچه بر این سرزمین گذشته است، قضاوت خواهند کرد.

وی درباره اینکه آیا این نمایشگاه می‌تواند ابعاد مهم جنایات در جنگ رمضان را به آیندگان انتقال دهد یا خیر، توضیح داد: هدف این نمایشگاه، صرفاً نمایش عکس نیست. این تصاویر سندی برای آینده‌اند؛ سندی که نشان می‌دهد مردم ایران، به ویژه مردم تهران، در برابر فشارها، تحریم‌ها و جنگ، چگونه ایستادگی کردند. قطعا و حتما یکی از منابع مورد مطالعه آیندگان درباره تاریخ همین تصاویر است. همچنین این مجموعه، یادآور آن است که قربانیان اصلی جنگ‌ها، مردم عادی و به ویژه کودکان هستند. ثبت این وقایع، برای آن است که حافظه تاریخی ملت ایران زنده بماند و نسل‌های آینده بدانند که این سرزمین، چه هزینه‌هایی برای حفظ استقلال و امنیت خود پرداخت کرده است.

مددی در پایان درباره امکان برگزاری این نمایشگاه در شهرهای دیگر یا انتشار کتاب عکس گفت: بله، ظرفیت این مجموعه بسیار فراتر از یک نمایشگاه محدود است. امیدواریم با همراهی نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مسئول، این آثار در سایر شهرهای کشور نیز به نمایش گذاشته شوند و در آینده، امکان انتشار کتاب عکس و ثبت مکتوب این تجربه تاریخی نیز فراهم شود. این تصاویر تنها متعلق به امروز نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران به شمار می‌روند.