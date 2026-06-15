به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شهبازی با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی و کمآببر، یکی از راهبردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی برای اصلاح الگوی کشت و ارتقای توان اقتصادی بهرهبرداران است، اظهار کرد: گل محمدی به دلیل نیاز آبی کم و مقاومت بالا در برابر تنشهای محیطی، مورد استقبال کشاورزان استان قرار گرفته است.
وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی کشت گل محمدی در سطح استان، شهرستانهای ملایر، بهار و تویسرکان را قطبهای اصلی تولید گل محمدی در همدان دانست و افزود: اقلیم مساعد این مناطق موجب شده تا کیفیت و عطر گلهای تولیدی استان از جایگاه ممتازی در سطح کشور برخوردار باشد.
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص توان تولیدی مزارع گل محمدی در استان گفت: میانگین عملکرد برداشت گل تر در مزارع همدان ۲ تن در هر هکتار است.
وی اضافه کرد: براساس آمارهای موجود از هر هکتار گلستان بهطور میانگین امکان تولید ۳۵۰ کیلوگرم گل خشک و یا استحصال ۲ هزار لیتر گلاب وجود دارد که نشاندهنده بهرهوری اقتصادی مطلوب این محصول است.
شهبازی درخصوص حجم پیشبینیشده برای محصولات جانبی در سال جاری ادامه داد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع، انتظار میرود در سال جاری بیش از ۶۵۰ هزار لیتر گلاب، ۱۰ تن گل خشک، ۲.۵ تن غنچه و ۳ لیتر اسانس به عنوان ارزشمندترین محصول فرآوری در استان تولید شود.
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از خامفروشی محصولات کشاورزی، از فعالیت بیش از ۶۵ واحد فرآوری صنفی و سنتی در استان خبر داد و تصریح کرد: این واحدهای فرآوری نقش موثری در ایجاد اشتغال فصلی و پایدار و همچنین افزایش درآمد ارزی و ریالی کشاورزان ایفا میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی تلاش دارد تا با تکمیل زنجیره ارزش، زمینه بهرهوری حداکثری از تولیدات باغی و گیاهان دارویی را فراهم آورد.
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