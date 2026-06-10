به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گل‌محمدی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از مرکز تحقیقات دیم شیروان اظهار کرد: ایستگاه تحقیقات دیم شیروان یکی از چهار ایستگاه مهم تحقیقات دیم کشور و مرکز تحقیقات اقلیم شرق ایران به شمار می‌رود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) افزود: با توجه به چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم و بحران آب، ناگزیر به تقویت بخش کشاورزی دیم هستیم و این ایستگاه نقش مهمی در دستیابی به این هدف دارد.

وی ادامه داد: ایستگاه تحقیقات دیم شیروان با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت، دستاوردهای ارزشمندی در حوزه غلات داشته و تاکنون بیش از ۳۰ رقم گندم و جو سازگار با اقلیم سرد و خشک شرق کشور معرفی کرده است.

گل‌محمدی گفت: این مرکز همچنین در زمینه دانه‌های روغنی، نخود و عدس که از محصولات راهبردی بخش کشاورزی هستند، فعالیت‌های تحقیقاتی مؤثری انجام داده است.

رئیس سازمان تات هدف از سفر به خراسان شمالی را بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مراکز تحقیقاتی عنوان کرد و افزود: سال گذشته برای تقویت فعالیت‌های پژوهشی، یک دستگاه کمباین در اختیار ایستگاه قرار گرفت و امسال نیز حمایت‌های لازم ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های این مرکز اظهار کرد: با همکاری مسئولان استانی، آسفالت جاده دسترسی ایستگاه تحقیقات دیم شیروان در دستور کار قرار گرفته است.

گل‌محمدی در پایان از تلاش‌های پژوهشگران و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: محققان این ایستگاه در شرایط سخت اقلیمی برای ارتقای دانش کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید تلاش می‌کنند که شایسته تقدیر است.