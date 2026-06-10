کتابخانه سیار دامغان یک نیاز فرهنگی؛ قول نماینده برای پیگیری اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر علیزاده برمی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان در دفتر خود، با ابراز خرسندی از تلاشهای صورت گرفته در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، بر لزوم حمایت بیدریغ از متولیان حوزه کتاب تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش بیبدیل کتاب در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: ساخت کتابخانه جدید و راهاندازی کتابخانه سیار از جمله مطالبات مردم محسوب می شود و اجرای آنها کیفیت فعالیتهای فرهنگی دامغان را ارتقا می شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اجرای کتابخانه سیار و راه اندازی کتابخانه جدید همچنین منجر به موفقیتهای چشمگیر جامعه خواهد شد.
علیزاده برمی ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری با اداره کل کتابخانههای عمومی در بحث تأمین اعتبارات، بر ضرورت پرداخت بهموقع سهم نیمدرصدی کتابخانههای عمومی از درآمدهای شهرداریها برای جلوگیری از توقف پروژهها تأکید کرد.
به گزارش مهر، نماینده دامغان در این مراسم دو جلد از مجموعه کتب تالیفی خود با عنوان «قصههای سرزمین صفا و وفا» را به کتابخانه های عمومی استان سمنان هدیه کرد.
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