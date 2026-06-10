به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی گلبال که در دوره پیشین بازی های پاراآسیایی صاحب مدال برنز شد، برای شرکت در دوره جدید این بازی ها به میزبانی ناگویا آماده می شود.

این تیم تاکنون ۱۷ مرحله اردوی آماده سازی پشت سر گذاشته و در حال سپری کردن هجدهین اردوی تدارکاتی خود است.

ملی پوشان گلبال تا زمان اعزام به بازی های پاراآسیایی در ۸ مرحله اردوی آماده سازی دیگر شرکت خواهند کرد. قرار است یکی از این اردوها به صورت برون مرزی و در یکی از کشورهای روسیه و ترکیه تشکیل شود. اواخر مرداد یا اوایل شهریور برای تشکیل این اردو پیش بینی شده است.

مسئولان تیم ملی گلبال در حال رایزنی با همتایان خود در روسیه و ترکیه هستند تا یکی از این دو اعزام را برای تیم ملی گلبال نهایی کنند.

گلبال ایران از حضور در بازی های پاراآسیایی صاحب عنوان قهرمانی هم شده است. تیم ملی این رشته در بازی های پاراآسیایی اینچئون و جاکارتا به مدال طلا دست یافت و در بازی های پاراآسیایی گوانگژو هم همانند بازی های هانگژو سوم شد.