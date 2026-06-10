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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

دستگیری ۳۲ سارقان حرفه‌ای منزل در جویبار

دستگیری ۳۲ سارقان حرفه‌ای منزل در جویبار

جویبار - فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری ۳۲ سارق و کشف ۷ فقره سرقت منزل از ابتدای سال تاکنون در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله اکبری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل از ابتدای سال تاکنون در شهرستان ، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضائی ، با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به دستگیری ۳۲ سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار با اشاره به کشف تعدادی اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۷ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ اکبری خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6856171

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