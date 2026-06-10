به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله اکبری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل از ابتدای سال تاکنون در شهرستان ، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضائی ، با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به دستگیری ۳۲ سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار با اشاره به کشف تعدادی اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۷ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ اکبری خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.