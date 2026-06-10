سمانه منصوری در گفتگو با خبرنگار با مهر اظهار داشت : سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با افزودن ۱۴ ذخیره‌گاه زیست‌کره جدید، شمار این مناطق را به ۷۹۷ سایت در ۱۴۵ کشور جهان رساند که در این میان، ذخیره‌گاه زیست‌کره قمیشلو-دالانکوه ایران نیز به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه این ذخیره‌گاه با مساحتی بالغ بر ۸۷۵ هزار هکتار یکی از پهنه‌های مهم زیستی کشور به شمار می‌رود افزود: این منطقه که بخش‌هایی از هفت شهرستان استان اصفهان را در بر می‌گیرد، جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند کوهستان و استپ را به نمایش می‌گذارد.

منصوری ثبت جهانی این ذخیره‌گاه را نشان‌دهنده اهمیت بالای آن از نظر تنوع زیستی، چشم‌اندازهای طبیعی و ظرفیت‌های توسعه پایدار دانست و اظهار داشت : وجود زیستگاه‌های متنوع استپی، سنگلاخی و مراتع کوهستانی، این منطقه را به بستری ارزشمند برای حفاظت علمی تبدیل کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست فریدن ادامه داد: گونه‌های جانوری مانند کل و بز، گرگ، کفتار، گراز و پرندگان شکاری شاخص از جمله ظرفیت‌های مهم حیات‌وحش این پهنه زیستی محسوب می‌شوند که بر غنای طبیعی آن افزوده‌اند.

وی با اشاره به ساختار حفاظتی این ذخیره‌گاه گفت: قمیشلو-دالانکوه بر پایه چارچوب سه‌گانه هسته، بافر و گذار شکل گرفته و مجموعه‌ای از کانون‌های مهم حفاظتی را به یکدیگر متصل می‌کند؛ این ساختار یکپارچه می‌تواند ضمن تقویت کریدورهای حیات‌وحش، زمینه‌ساز مدیریت بهتر تعارضات و حکمرانی هماهنگ سرزمین باشد.

منصوری ثبت جهانی این منطقه را فرصتی برای توسعه گردشگری جامعه‌محور، طراحی مسیرهای طبیعت‌گردی و معرفی توانمندی‌های بومی در سطح بین‌المللی عنوان کرد و گفت: این دستاورد می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی نیز کمک کند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست فریدن در پایان با تأکید بر اینکه ثبت جهانی تنها آغاز مسیر است تاکید کرد : تحقق اهداف بلندمدت این عنوان بین‌المللی نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، حمایت دستگاه‌های مسئول، مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین مدیریت و حفاظت مستمر در سال‌های آینده است.

وی افزود: هدف نهایی، تبدیل این منطقه به الگویی جهانی از توسعه پایدار و همزیستی مسئولانه انسان و طبیعت است.