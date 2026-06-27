ثبت تصویر کفتار ایرانی در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی از ثبت تصویر یک قلاده کفتار ایرانی در شهرستان آبیک خبر داد و اظهار کرد: پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک در جریان گشت و کنترل شبانه در حوزه استحفاظی این شهرستان، موفق به فیلم‌برداری از یک قلاده کفتار ایرانی شدند.

وی افزود: ثبت حضور این گونه ارزشمند، نتیجه استمرار گشت‌های حفاظتی، پایش میدانی و تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان برای صیانت از زیستگاه‌های طبیعی استان است.

وی با بیان اینکه چنین مشاهداتی علاوه بر ارزش علمی و حفاظتی، نشان‌دهنده پویایی اکولوژیکی منطقه است، تصریح کرد: حضور کفتار ایرانی بیانگر آن است که زیستگاه‌های طبیعی شهرستان آبیک همچنان ظرفیت مناسبی برای زیست گونه‌های بومی و ارزشمند حیات وحش دارند و این موضوع ضرورت حفاظت هرچه بیشتر از این عرصه‌ها را دوچندان می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به نقش مهم کفتار ایرانی در چرخه طبیعت گفت: این گونه از گوشتخواران ارزشمند و کمتر مشاهده‌شده کشور به شمار می‌رود و با حذف لاشه جانوران و کمک به پاکسازی طبیعت، نقش مؤثری در حفظ تعادل اکولوژیکی و سلامت زیست‌بوم‌ها ایفا می‌کند.

هاشمی همچنین بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش تأکید کرد و افزود: همکاری جوامع محلی و گزارش مشاهدات حیات وحش به محیط زیست، نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های جانوری و استمرار حیات آنها دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده گونه‌های حیات وحش، از هرگونه آسیب رساندن، تعقیب یا ایجاد مزاحمت برای آنها خودداری کرده و در صورت نیاز، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.