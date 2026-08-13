سفر تاریخی پوتین به «جزایر کوریل»+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار به جزایر کوریل در منطقه ساخالین سفر کرد.

پوتین پس از مشاهده مرحله نهایی رزمایش ناوگان اقیانوس آرام از طریق حضور در رزم‌ناو موشک هدایت‌شونده واریاگ، وارد ایتوروپ شد. او همچنین جلسه‌ای در مورد امنیت مرزهای شرقی برگزار و از یک کارخانه تولید و فرآوری ماهی این منطقه هم بازدید کرد.

ایتوروپ بزرگترین جزیره در زنجیره جزایر کوریل است و بخشی از استان ساخالین روسیه است.

پوتین در اولین بازدید شخصی خود از جزایر کوریل گفت: «روس‌ها کد ژنتیکی برنده ها را دارند.»

سفر پوتین به جزایر کوریل مورد انتقاد شدید ژاپن قرار گرفت و وزارت امور خارجه این کشور با صدور بیانیه ای به شدت به این سفر اعتراض کرد.

روسیه و ژاپن به علت اختلاف بر سر مالکیت جزایر کوریل از پایان جنگ جهانی تا کنون حاضر به امضای توافق صلح با یکدیگر نشده اند.

دیمیتری مدودف در واکنش به اعتراض ژاپن به سفر پوتین به جزایر کوریل گفت: اظهارات مقام های ژاپنی درباره جزایر کوریل تغییری در واقعیت ایجاد نمی کند و این جزایر بخشی از خاک روسیه بوده و خواهد بود.

مدودف تهدید کرد: هر طرفی درک نکند که جزایر کوریل متعلق به روسیه است با عواقب وخیم خیالبافی خود مواجه خواهد شد.