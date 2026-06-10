رتبه سوم درآمدهای استاندارد کشور با اعتبارات ناچیز مرکزی همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: ادارهکل استاندارد این استان با وجود خالی بودن حدود نیمی از پستهای سازمانی، مأموریتهای خود را بهصورت جهادی و مستمر دنبال میکند.
وی افزود: با توجه به برنامه هفتم پیشرفت بر تقویت نظام استاندارد، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و افزایش هماهنگی دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها و پروانههای مرتبط مورد تاکید است.
ابراهیمی تصریح کرد: استان مرکزی از نظر درآمدهای حاصل از فعالیتهای استاندارد در رتبه سوم کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: این درحالیست که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته به ادارهکل استاندارد استان تنها ۵۰۰ میلیون تومان است که تناسبی با حجم مأموریتها و ظرفیتهای استان ندارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال کذشته ۸۲۰ میلیون دلار تجهیزات انرژی خورشیدی وارد کشور شده که بخش قابل توجهی از آن فاقد الزامات استانداردی لازم بوده است.
وی افزود: تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی و عملکرد پیمانکاران و برخورد جدیتر با موارد فاقد الزامات استاندارد مورد تاکید است.
ابراهیمی بیان کرد: با توجه به حساسیت محصولات تراریخته، نقشآفرینی فعالتر سازمان ملی استاندارد در تدوین ضوابط و نظارت بر این حوزه بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: مسائل و نیازهای استان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و انتظار می رود سازمان ملی استاندارد نسبت به تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز ادارهکل استان اقدام کند.
ابراهیمی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای استان مرکزی در حوزههای تخصصی، تعیین تکلیف نهایی استاندارد شن و ماسه و مصالح ساختمانی مورد تاکید است.
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