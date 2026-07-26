به گزارش خبرنگارمهر،حجتالاسلام محمد سبزی بعدازظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان زرندیه با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی شهرستان، گفت: اعتبارات پیشبینیشده برای سال جاری، با وجود شرایط تورمی، افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته نداشته است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: سال گذشته مجموع اعتبارات شهرستان حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، اما این میزان اعتبار با توجه به نیازهای عمرانی شهرستان، بسیار ناچیز بوده و بخش عمده آن نیز به حوزه راهها و پروژههای مرتبط با آب اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت جذب اعتبارات ملی افزود: بخش قابل توجهی از بودجههای مورد نیاز شهرستان زرندیه از محل اعتبارات ملی تأمین میشود، از اینرو مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان شهرستان باید با پیگیری مستمر، زمینه تعریف پروژهها و جذب حداکثری این اعتبارات را فراهم کنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تاکید کرد: ما نیز در مجلس این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا منابع ملی بیشتری برای اجرای طرحهای عمرانی جذب شود.
حجت الاسلام سبزی با اشاره به پروژههای حوزه آب و فاضلاب شهرستان تصریح کرد: برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم برای اجرای طرحهای مهم این حوزه انجام شده و سرمایهگذاران مورد نیاز نیز جذب شدهاند. امیدواریم با اجرای طرح فاضلاب شهری در شهرهای مأمونیه، زاویه و پرندک، این پروژهها هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
وی تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب شهری، حجم مناسبی از پساب تصفیهشده در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت که میتواند نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و توسعه پایدار منطقه ایفا کند.
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