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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

فرماندار جرقویه:تندیس آفانیوس الگوی حفاظت از گونه‌های درخطر انقراض است

فرماندار جرقویه:تندیس آفانیوس الگوی حفاظت از گونه‌های درخطر انقراض است

اصفهان- فرماندار شهرستان جرقویه گفت: نصب تندیس ماهی آفانیوس اصفهانی در ورودی شهر حسن‌آباد این شهرستان گامی مهم در راستای حفاظت از گونه‌های ارزشمند و در حال انقراض است.

شهرام آذرپی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رونمایی و نصب تندیس ماهی آفانیوس اصفهانی در ورودی شهر حسن‌آباد از توابع شهرستان جرقویه که همزمان با هفته ملی محیط زیست انجام شد، بر اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند تأکید و اظهار کرد: ماهی آفانیوس اصفهانی بازمانده‌ای از دوران مزوزوئیک و ژوراسیک است. این ماهی در حالی که دایناسورها از بین رفتند، توانسته تا امروز دوام بیاورد اما متأسفانه انسان در حال نابودی آن بود.

وی افزود: نصب این تندیس اقدامی ماندگار و سنجیده است که می‌تواند سرمشقی برای نسل جوان و نوجوان باشد تا نسبت به حفاظت از گونه‌های در حال انقراض حساس‌تر شوند.

فرماندار جرقویه خاطرنشان کرد: این گونه نه تنها در سطح شهرستان و استان اصفهان که در سطح ملی اهمیت دارد و احیای آن می‌تواند نمادی از خلقت دوباره و تولد مجدد در طبیعت باشد.

آذرپی تأکید کرد: حفاظت از ماهی آفانیوس نباید محدود به یک گونه بماند و باید به سایر گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انقراض نیز گسترش یابد تا چرخه کامل و پایدار محیط زیست حفظ شود.

وی افزود: این اقدام در حسن‌آباد جرقویه به عنوان یکی از اقدامات نمادین و زیربنایی در حوزه محیط زیست تلقی است که در کارنامه مدیریت شهری این خطه ثبت خواهد شد.

کد مطلب 6856189

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