به گزارش خبرگزاری مهر، صابونچی ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به ماهیت مدال‌آوری قایقرانی در رویدادهای بزرگی همچون بازی‌های آسیایی و المپیک، اظهار کرد: با وجود اینکه قایقرانی از شانس‌های اصلی کسب مدال برای کشور محسوب می‌شود، اما متأسفانه به دلیل عدم شناخت عمومی و برخی کمبودها، در زمره رشته‌های «مظلوم» ورزش کشور قرار دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: قایقرانی برای رشد و تعالی بیش از هر چیز به زیرساخت‌ها و مکان‌های تمرینی استاندارد وابسته است، اما در حال حاضر با کمبود شدیدِ فضاهای آبی مناسب برای تمرین مواجه هستیم و این محدودیت، روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو کرده و نیازمند توجه ویژه متولیان استانی و کشوری است.

دبیر فدراسیون قایقرانی با اشاره به در پیش بودن بازی‌های آسیایی ناگویا، بر لزوم مدیریت زمان تأکید کرد و گفت: فرصت زیادی تا این رویداد باقی نمانده و فدراسیون با جدیت به دنبال استفاده حداکثری از زمانِ موجود برای ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران است.

وی در ارزیابی واقع‌بینانه از شانس مدال‌آوری قایقرانی ایران در رویدادهای پیش‌رو، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تمرکز اصلی ما برای کسب مدال بر روی بازی‌های آسیایی است و باید صادقانه گفت که با توجه به استانداردهای جهانی، در المپیک شانس چندانی برای سکونشینی نداریم، در نتیجه برنامه‌ریزی‌ها باید با نگاهِ واقع‌بینانه بر اساس توانمندی‌ها صورت گیرد.

صابونچی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه امکانات تمرینی، یادآور شد: معرفی بهتر این رشته به جامعه و بهبود زیرساخت‌های استانی، دو رکن اساسی برای رشد قایقرانی و کسب موفقیت در میادین بین‌المللی است که امیدواریم با همراهی هیئت‌های استانی به تحقق برسد.