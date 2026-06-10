کشف سوخت از نوع گازوئیل و کود شیمیایی قاچاق در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روزچهارشنبه در تشریح این خبر گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان هشترود با اقدامات فنی و اطلاعاتی یک انبار دپو سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و چهارصد میلیون ریال، در این شهرستان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود، تصریح کرد: ماموران یگان امداد این فرماندهی با هماهنگی مرجع قضایی پس از شناسایی و بازرسی از انبار فوق ، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و تعداد ۱۰۰ کیسه کود شیمیایی کشف کردند و در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شد.