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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

۸۵ تن کود شیمیایی احتکاری در ورامین کشف شد

۸۵ تن کود شیمیایی احتکاری در ورامین کشف شد

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۸۵ تن انواع کود شیمیایی احتکاری در ورامین خبر داد و گفت: ارزش این محموله حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک انبار حاوی کود شیمیایی احتکاری در ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با مخلان امنیت اقتصادی از وجود یک انبار نگهداری کود شیمیایی احتکاری در حوزه شهرستان ورامین مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مرجع قضائی و همراهی بازرسان اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت از محل مورد نظر بازدید کردند.

القاصی‌مهر با اشاره به کشف ۸۵ تن انواع کود شیمیایی در این انبار تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد این کالاها به صورت احتکاری نگهداری می‌شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه مالک انبار شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

القاصی‌مهر بر استمرار برخورد با اخلالگران اقتصادی تأکید کرد و گفت: پلیس با هرگونه احتکار کالا و اقداماتی که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تأمین نیازهای عمومی شود، برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 6859839

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